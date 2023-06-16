Антикоррупционный совет при Минобороны: на организацию оказывается давление с привлечением Шария и Рабиновича

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны заявляет, что участники торгов на закупки питания начали медийное давление на его представителей, обвиняя их в подыгрыве определенным компаниям.

Об этом сообщает espreso.tv.

"Общественный антикоррупционный совет создан как общественный орган противодействия коррупции при Министерстве обороны во времена наиболее резонансных коррупционных событий. Но и раньше министерство всегда окружали коррупционные скандалы, сделки, уголовные дела и приговоры. Правильно, что деятельность Совета вызывает внимание со стороны украинского общества. это сложное время на членах совета лежит большая ответственность, ведь в военный период коррупция убивает в буквальном смысле, а расстояние от текущего состояния коррупции в министерстве обороны до образцового долгое, поскольку это состояние формировалось десятилетиями и требует коренных изменений., к сожалению", - говорится в сообщении совета при Минобороны.

По словам представителей совета, изменения, которых они стремились достичь при закупках питания на второе полугодие 2023 года, в корне не исправили системы, но определенные улучшения все же произошли.

- в рамках тесной коммуникации разных стейкхолдеров при лидерстве Минэкономики торги были выведены на Прозорро, они стали открытыми, с использованием аукционов;

– Министерство обороны внедрило предельные цены на отдельные пищевые продукты;

- Цена закупки по лотам, где определен победитель, снижена более чем на 3 миллиарда.

В то же время сохранилось распределение заказов на огромные лоты с территориальной привязкой к областям и неопределенной логистической составляющей, что существенно сузило возможности для участия в аукционе новых участников. Практически пул поставщиков армии не поменялся, как и способы их конкуренции меж собой.

"В течение последней недели рядом компаний предприняты попытки судебного обжалования торгов. Один иск уже выиграло Минобороны, часть оставлены судами без рассмотрения. После этого участники торгов начали медийное давление на представителей антикоррупционного совета, обвиняя их в подыгрыше определенным компаниям", - отметили в антикоррупционном совете.

В этой связи мы, члены Общественного антикоррупционного совета при МО заявили следующее:

- "Совет выступает за соблюдение процедур прозрачности и конкурентности в ходе торгов, проводимых Министерством обороны;

- Публичное давление на нас ни к чему не приведет, мы также ответственно и добросовестно будем противодействовать коррупции в системе МО. Поскольку коррупция во время войны означает смерть наших военнослужащих из-за нехватки боеприпасов, мин, техники, медицинского оборудования

- Включение в медийную кампанию таких лиц, как Шарий и Рабинович лишь демонстрирует, откуда идет наибольший интерес в разрушении обороноспособности Украины».

В организации отмечают, что для проверки первичных бенефициариев компаний, победивших в торгах, будут использовать сервисы YouControl, которые уже оказали свою поддержку. "Совет продолжит исследование связей и взаимного влияния среди компаний-участников торгов, их должностных лиц, чиновников. В случае необходимости имеем поддержку наших обращений к соответствующим следственным и антикоррупционным органам для дальнейших проверок", - резюмируют они.