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Арахамия анонсировал лишение мандатов еще двух нардепов

Арахамия анонсировал лишение мандатов еще двух нардепов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что на ближайшей пленарной неделе Верховная Рада лишит двух нардепов мандатов

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Об этом он сообщил в телеграмме.

"Продолжаем работать над очисткой парламента от представителей запрещенных партий. В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере -2 мандата. А может и больше", - отметил Арахамия.

Все детали он пообещал обнародовать впоследствии.

"Но, как я и говорил раньше, все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. То есть, без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно", – подчеркнул Арахамия.

При этом нардеп Алексей Гончаренко уточняет, что сдадут мандаты Вадим Столар и Игорь Абрамович.

Отметим, что народный депутат, ранее входивший в запрещенную в Украине партию ОПЗЖ, Олег Волошин написал заявление о сложении мандата.

Накануне Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, также избранные в Верховную Раду от запрещенной ОПЗЖ, написали   заявления о сложении мандатов.

Ранее СМИ сообщали, что нескольких нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия российских паспортов.

Кроме того, Верховная Рада на заседании 13 января досрочно прекратила полномочия народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

Автор:
Светлана Манько