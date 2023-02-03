Арахамия анонсировал лишение мандатов еще двух нардепов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что на ближайшей пленарной неделе Верховная Рада лишит двух нардепов мандатов

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Об этом он сообщил в телеграмме.

"Продолжаем работать над очисткой парламента от представителей запрещенных партий. В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере -2 мандата. А может и больше", - отметил Арахамия.

Все детали он пообещал обнародовать впоследствии.

"Но, как я и говорил раньше, все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. То есть, без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно", – подчеркнул Арахамия.

При этом нардеп Алексей Гончаренко уточняет, что сдадут мандаты Вадим Столар и Игорь Абрамович.

Отметим, что народный депутат, ранее входивший в запрещенную в Украине партию ОПЗЖ, Олег Волошин написал заявление о сложении мандата.

Накануне Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, также избранные в Верховную Раду от запрещенной ОПЗЖ, написали заявления о сложении мандатов.

Ранее СМИ сообщали, что нескольких нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия российских паспортов.

Кроме того, Верховная Рада на заседании 13 января досрочно прекратила полномочия народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.