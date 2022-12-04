Арахамия назвал условия переговоров о "гарантиях безопасности" для России

Украина готова обсудить с Россией "гарантии безопасности" для нее, но только после того, как страна-агрессор выполнит ряд требований.

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Об этом заявил глава ппарламентской фракции "Слуга народа", член делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия.

Он подчеркнул, что Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно:

покинуть территорию Украины;

выплатить репарации;



наказать всех военных преступников;



добровольно сдать ядерное оружие.



"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – отметил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность РФ в гарантиях безопасности, если ее президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие, чтобы восстановить силы. Такая пауза только усугубит ситуацию.