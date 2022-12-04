- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Арахамия назвал условия переговоров о "гарантиях безопасности" для России
Украина готова обсудить с Россией "гарантии безопасности" для нее, но только после того, как страна-агрессор выполнит ряд требований.
Об этом заявил глава ппарламентской фракции "Слуга народа", член делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия.
Он подчеркнул, что Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно:
- покинуть территорию Украины;
-
выплатить репарации;
-
наказать всех военных преступников;
-
добровольно сдать ядерное оружие.
"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – отметил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность РФ в гарантиях безопасности, если ее президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие, чтобы восстановить силы. Такая пауза только усугубит ситуацию.