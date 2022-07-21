Арахамия очертил сроки назначения нового генпрокурора

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия 21 июля заявил, что назначение нового генпрокурора Украины ожидается в ближайшие 10 дней. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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"Его первой и главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как этого требует Президент Украины", - написал Арахамия.

Нардеп добавил, что во избежание задержек он обратился в Конкурсную комиссию по избранию руководителя САП с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок.

Дело в том, что в недавнем обращении Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с ранее проведенным конкурсом, по итогам которого выиграл Александр Клименко.

Теперь кандидатуру Клименко должен утвердить генпрокурор. При этом 19 июля Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.

Публично президент мотивировал это решение ответственностью руководителей правоохранительных органов за массовые случаи коллаборационизма работников соответствующих украинских структур и их связей с российскими спецслужбами. По словам Зеленского, на сегодняшний день зарегистрировано 651 соответствующее уголовное производство.