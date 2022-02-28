Арахамия, Подоляк и глава Минобороны Резников прибыли на украино-белорусскую границу для переговоров Россией

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации.

В состав украинской делегации вошли председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, сообщает ОП.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России, экс-министр культуры Владимир Мединский, заявлял, что что начало российско-украинских переговоров ожидается в 11 часов (по Киеву).