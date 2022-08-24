Арахамия выступил против назначения главой Николаевской РВА одобренного правительством кандидата

Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выступил против назначения начальником Николаевской районной военной администрации Александра Омельчука. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"В День нашей Независимости хотелось бы говорить о совсем другом, но узнал из СМИ, что на должность главы Николаевской РВА пытается прорваться кандидат, имеющий богатую "ватную" биографию. Знаю, что эта информация возмутила многих людей", - заявил нардеп.

По его словам, он уже обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю, заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко и главе Николаевской ОВА Виталию Киму относительно "исправления этой кадровой ошибки".

"Все будет хорошо. Еще раз поздравляю всех с праздником. А "перспективные кандидаты" пусть не надеются, что смогут переобуться и кто-нибудь простит им то, что было до войны", - добавил Арахамия.

Отметим, что накануне Кабинет Министров одобрил именно кандидатуру Омельчука на должность начальника Николаевской РВА. Неделей ранее, 16 августа, с этой должности президент Владимир Зеленский уволил Игоря Мухарского, назначенного 5 марта 2021 года.

Отметим, что в 2016-2020 годах Омельчук занимал должность вице-мэра Николаева по энергоэффективности, а до того в 2010-2015 депутатом городского совета от Партии регионов. В 2015 году баллотировался в горсовет от "Оппозиционного блока", но не прошел.