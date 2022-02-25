Арестович и Подоляк рассказали о текущей ситуации на фронтах

Арестович отметил, что количество вражеских ракет уменьшается. Также он призвал всех мужчин записываться в ряды теробороны.

Советники главы Офиса президента Михаил Подоляк и Алексей Арестович провели совместный брифинг в Офисе президента касательно текущей ситуации в городах Украины, где идут бои с российскими военными.

Во время брифинга советники отметили, что по периметру опасность развивается в направлении Дымир — Иванков. То есть это северо-западнее Киева, там бои идут в районах населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча. Российские войска пытаются наступать, но там украинские десантные механизированные части выставили надежный заслон, уничтожено несколько вертолетов.

Черниговская и Сумская область — в Черниговской области остановили наступление противника, там активных действий не ведется. Противник накапливает резерв.

В сумском направлении также, но там надежно удерживают оборону. Арестович отметил, что за эти направления можно волноваться меньше, чем за другие. Харьков держится – утром отбили еще одну атаку и попытку наступления. Идут артиллерийские перестрелки.

В Мелитополе ситуация неоднозначна. Там на одной части города есть войска РФ, которые пришли из Крыма, но другую удерживают украинские военные, которые не дают продвигаться дальше в сторону Мариуполя.

Херсон – войска РФ попытаются пересечь реку Днепр. Наши войска держат оборону, ситуация управляемая. Говорить о том, что противник прорвался и идет дальше, смысла нет.

Утром было несколько воздушных ударов, в том числе по Киеву. Наши силы ПВО сбили две крылатые ракеты и самолет типа СУ-27, летчика допрашивают.

Удары были по аэропорту Белая Церковь, по Василькову.

То, что количество этих ракет уменьшается, означает, что у противника их просто не хватает

Арестович добавил, что приглашаю всех мужчин записываться в ряды теробороны.

Напомним, что бойцы 112 Отдельной бригады территориальной обороны Киева обратились за помощью к владельцам дронов.