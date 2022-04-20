Арестович о заявлении Пентагона: "Самолетный парк ВСУ увеличился"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что за последнее время самолетный парк Вооруженных сил Украины действительно несколько увеличился.

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Об этом он сообщил в эфире FREEДОМ, комментируя заявление пресс-секретаря Министерства обороны США Джон Кирби.

Пентагон вечером 20 апреля сообщил, что США собираются поставить Украине истребители. В ходе общения с журналистами Кирби сказал, что самолетный парк ВС ВСУ увеличился за последние две недели. Спикер Пентагона дал неоднозначный ответ на вопрос о том, поставляли ли уже США истребители в Украину.

Комментируя эту ситуацию, Арестович сказал: "Все видели сообщения сегодня, что поступили самолеты. Но давайте сформулируем это так: самолетный парк Вооруженных сил Украины несколько увеличился. На этом пока все".

При этом Командование Воздушных сил ВСУ после заявления Пентагона уточнило, что ВСУ не получали от западных партнеров новые самолеты. Помощь пришла в виде деталей для ремонта тех, что в наличии.