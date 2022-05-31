Арестович объяснил позицию США по передаче дальнобойного оружия Украине

США не предоставят Украине дальнобойных тактических ракет, бьющих на 300 километров, так как боятся эскалации, но Киеву хватит и ракет, бьющих на 70 км.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, США вряд ли дадут больше 3-4 дивизионов систем ракет залпового огня, но этого хватит для того, чтобы вести контрбатарейную борьбу "на конкретных направлениях".

Как считает Арестович, Россия сейчас ведет переговоры с Западом, и война в Украине сейчас переходит в новую более управляемую стадию.

"Явно идут серьезные торги. Когда идут торги, стороны друг другу уступают. Россия делает реверансы в пользу разблокирования портов и обмена пленными. Американцы и европейцы должны тоже предпринимать шаги к снижению эскалации", - заявил Арестович.

По его мнению, сейчас активно идет закулисный диалог, который начался со звонка в Москву военных руководителей США.

"Поэтому война становится более управляемой, что снижает риски более серьезной эскалации - например, применение ядерного или химического оружия", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что США именно поэтому не поставляют Киеву дальнобойных ракет.

По словам Арестовича, установки, которые бьют на 60-70 километров могут остановить российское наступление на отдельных участках.

Отметим, США передадут Украине ракетные системы, которые смогут поражать цели на расстоянии более 64 километров.

На прошлой неделе официальные лица США заявили, что Белый дом близок к решению о том, какие ракеты предоставить Киеву, но не назвали конкретное оружие, которое будет отправлено.