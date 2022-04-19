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Арестович прогнозирует, что Россия будет наносить ракетные удары по Украине до последнего дня войны
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что еще не меньше месяца российские войска будут запускать ракеты по украинским городам и селам. Свое мнение Арестович высказал в эфире национального телемарафона.
При этом он сказал, что такой тактики армия РФ будет придерживаться до конца войны.
"Безопасных мест сейчас не существует. Очень много еще ракет, они в основном бьют ракетами воздушного базирования, которые, в частности, Украина передала им по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается", — рассказал советник главы ОП.
Он добавил, что таких ракет у них еще сотни, отметив, что в ракетном залпе обычно 5-10 ракет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российские военные наносили ракетные удары практически по всем регионам Украины. Накануне,18 апреля, оккупанты запустили одновременно несколько ракет по Львову и Днепропетровской области, а именно по Синельниковскому и Павлоградскому районам.
Во Львове 6 человек погибли, 11 ранены, среди них 1 ребенок. В результате ракетного удара по региону в Синельниковском районе два человека получили травмы, а в Павлоградском районе захватчики разрушили железнодорожную инфраструктуру.