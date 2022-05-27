Армия РФ пытается захватить Северодонецк, но Украина сохраняет контроль, - разведка Британии

Российские войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, а также перебрасывают танки Т-62 на юг Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в отчете разведки Британии.

Отмечается, что российские сухопутные войска недавно захватили несколько сел к северо-западу от Попасной.

"Россия оказывает давление на Северодонецкий котел, хотя Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами, не давая РФ установить полный контроль над Донбассом", - сообщает разведка.

Перед южной группировкой войск России, вероятно, остается задача оккупировать южную территорию Украины, считает разведка.

По ее оценкам, расконсервированные 50-летние танки Т-62, вероятно, переброшенные на юг Украины, почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники.

Напомним, как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, на протяжении всех суток россияне пытались протиснуться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, атаковали позиции наших военных в районе Устиновки.