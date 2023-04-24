Артиллерия, танки и не только: Кулеба назвал военные нужды Украины в краткосрочном и долгосрочном периодах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал дипломатов Евросоюза ускорить поставки оружия и артиллерийских боеприпасов, перечислив краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные нужды. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По его словам, в кратчайшие сроки необходимо:

предоставить больше бронированной техники, танков, артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов;

укрепить противовоздушную и противоракетную оборону Украины и интегрировать ее с соседними странами ЕС;

безотлагательно начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16;

сделать возможным предоставление Украине боевой авиации западного производства.

В среднесрочной перспективе министр призвал:

увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов;

продолжить и расширить программы обучения для украинских военных;

покрыть потребности в боеприпасах благодаря увеличению объемов производства.

А в долгосрочной перспективе дипломат считает необходимым сфокусироваться на развитии общей политики обороны, которая будет включать Украину как неотъемлемую составляющую.

Напомним, недавно замминистра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы закончить войну в 2023 году. Он призвал партнеров Украины выделить 1% ВВП на поставку оружия.