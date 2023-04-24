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Артиллерия, танки и не только: Кулеба назвал военные нужды Украины в краткосрочном и долгосрочном периодах
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал дипломатов Евросоюза ускорить поставки оружия и артиллерийских боеприпасов, перечислив краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные нужды. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
По его словам, в кратчайшие сроки необходимо:
- предоставить больше бронированной техники, танков, артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов;
- укрепить противовоздушную и противоракетную оборону Украины и интегрировать ее с соседними странами ЕС;
- безотлагательно начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16;
- сделать возможным предоставление Украине боевой авиации западного производства.
В среднесрочной перспективе министр призвал:
- увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов;
- продолжить и расширить программы обучения для украинских военных;
- покрыть потребности в боеприпасах благодаря увеличению объемов производства.
А в долгосрочной перспективе дипломат считает необходимым сфокусироваться на развитии общей политики обороны, которая будет включать Украину как неотъемлемую составляющую.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, недавно замминистра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы закончить войну в 2023 году. Он призвал партнеров Украины выделить 1% ВВП на поставку оружия.