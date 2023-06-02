Австралия планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине, — Резников

Правительство Австралии намерено в июле официально объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине.

Об этом 2 июня в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Заявление он сделал после переговоров с вице-премьер-министром – министром обороны Австралии Ричардом Марлзом. Стороны обсудили приоритеты Украины по усилению обороноспособности.

Коллеги также рассмотрели возможность обучения украинских пилотов на современных истребителях.

"Я попросил наших австралийских друзей рассмотреть возможность подготовки украинских пилотов, предоставление медицинских эвакуационных автомобилей и средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками", - добавил Резников.

Кроме того, он пригласил Марлза посетить Украину при первой возможности.

Накануне Резников обращался к коллегам из Австралии с призывом предоставить Украине бронеавтомобили Hawkie. Впоследствии Минобороны пригласило Австралию присоединиться к "танковой коалиции". Страна, как считают в ведомстве, может передать Киеву Abrams М1А1.