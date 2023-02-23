Байден может не пойти на второй срок: демократы уже разрабатывают план "Б" - СМИ

Действующий президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о своем выдвижении на второй срок. Поэтому Демократическая партия, его главные помощники и потенциальные кандидаты обдумывают план "Б".

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Об этом пишет Politico.

Отмечается, что ближайшие советники Байдена потратили месяцы на подготовку, чтобы он официально объявил о своей кампании по переизбранию.

" Но поскольку президент все еще не готов сделать этот шаг, в разговорах о 2024 годе появляются сомнения: что если он решит не делать этого?" - пишет издание.

Хотя практически все в окружении Байдена убеждены, что он, в конце концов, будет баллотироваться, его неопределенность привела к необычному кризису в Демократической партии, во время которого некоторые потенциальные кандидаты в президенты и многие крупные спонсоры размышляют и даже разрабатывают план "Б", пытаясь при этом сохранить уважение и публичную поддержку 80-летнего президента", – говорится в материале.

По информации издания, советники Байдена ожидали, что он в феврале официально объявит об участии в выборах в 2024 году, а уже сейчас "они объединяются вокруг апреля".

Но даже эта цель не является окончательной. Люди из окружения президента говорят, что не существует жесткого дедлайна или формального процесса для принятия решения о дате старта президентской кампании", - пишет издание.

Три собеседника Politico рассказали, что, к удивлению некоторых союзников Байдена, он очень мало говорит о возможной избирательной кампании.

"Его ежедневное внимание сосредоточено на работе. За исключением случайных телефонных звонков с советником, чтобы обсудить результаты опросов, он тратит мало времени на обсуждение выборов", — пишет Politico.

Издание отмечает, что большинство членов близкого круга Байдена настаивают на его намерении переизбраться, "с единственным предостережением по поводу критического ухудшения здоровья, что сделает его непригодным".

Отметим, Байден, самый старый человек, когда-либо занимавший пост президента США. Опросы показывают, что избиратели обеспокоены его способностью служить еще четыре года, если он победит в 2024 году.

Недавно врачи объявили 80-летнего президента США Джо Байдена здоровым и "пригодным к исполнению обязанностей в полном объеме" после медицинского осмотра.