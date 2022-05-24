Байден о войне РФ против Украины: Это глобальная проблема, а не региональная

Кризис в Украине является глобальной проблемой, которая подчеркивает важность поддержания международного порядка, региональной целостности и суверенитета.

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Об этом заявил во вторник, 24 мая, президент США Джо Байден на встрече четырех стран в Токио, сообщает Reuters.

"Это больше, чем просто европейская проблема. Это глобальная проблема", - сказал Байден.

Он отметил, что Вашингтон поддержит своих союзников и будет настаивать на создании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

"Нападение России на Украину только повышает важность этих целей фундаментальных принципов международного порядка, территориальной целостности и суверенитета", - добавил Джо Байден.

Напомним, 21 мая президент США Джо Байден подписал закон о выделении пакета чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. 20 млрд долларов из этих средств пойдут на вооружение, остальные – это прямая и гуманитарная помощь.

Также Байден поручил выделить Украине еще один пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Общая военная помощь США Украине в виде оружия и снаряжения составила примерно 3,9 миллиарда долларов с тех пор, как 24 февраля Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину.