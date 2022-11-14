Байден об освобождении Херсона: украинские военные были невероятными, США продолжат оказывать помощь Украине

Президент США Джозеф Байден заявил, что освобождение Херсона — значимая победа Украины в войне с РФ. Американские союзники будут и дальше оказывать помощь Киеву, но не собираются участвовать в переговорах по миру и тому подобное.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом американский лидер сказал в ответ на вопросы журналистов в рамках участия в саммите "Большой двадцатки" (G20).

"Прежде всего, это была значимая, очень значимая победа для Украины – и я могу только аплодировать мужеству, решительности и способностям украинского народа и украинских военных. Я имею в виду, что они действительно были невероятными", – сказал Байден.

Он подчеркнул решительность США в поддержке украинского народа в войне с РФ и добавил, что вопрос о переговорах должна решать украинская сторона — США не будут вмешиваться в этот процесс.

"Я очень четко сказал, что мы собираемся продолжать предоставлять возможность украинскому народу защищаться - и мы не собираемся вступать ни в какие переговоры. Ничего об Украине без Украины, это решение, которое Украина должна принять", - подчеркнул президент США.

Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что операция продолжалась с начала сентября.

Сейчас в городе начались стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский уже посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Что касается переговоров с РФ, то, как отметили в МИДе, мирная формула Украины остается неизменной, а Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия по началу переговоров.