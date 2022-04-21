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США выделят Украине $800 млн и запрещают вход российских судов в свои порты, - Байден
Президент США Джозеф Байден выступил с заявлением по поводу полномасштабного вторжения России в Украину и пообещал предоставить Украине дополнительную военную помощь.
Байден отметил, что характер боевых действий на Донбассе требует применения иных видов оружия, чем в других регионах. США активируют поставки соответствующей помощи.
Президент США заявил о новом пакете на 800 миллионов долларов. США продолжат оказывать также экономическую помощь Украине и выделят для этого еще 500 миллионов долларов.
"Путину никогда не удастся оккупировать Украину", — заявил Байден.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он также подчеркнул, что США продолжают усиливать санкции, и теперь всем российским кораблям запрещен заход в порты США.
Напомним, в течение нескольких недель, пока чиновники США формировали новый пакет военной помощи для Украины, украинские представители настаивали на том, что ВСУ необходимы противокорабельные ракеты. В итоге Вашингтон добавил средства береговой обороны к объявленному новому пакету военной помощи стоимостью 800 миллионов долларов.
В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине 11 вертолетов Ми-17, которые ранее предназначались для отправки в Афганистан.