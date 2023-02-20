Президент США Джозеф Байден покинул Киев после визита и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет CNN.

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Издание пишет, что по словам путешествующих американским президентом журналистов, Джо Байден покинул столицу Украины, завершив свой исторический визит.

Напомним, что Байден прибыл в Киев 20 февраля около 13.00 по Киевскому времени. В ходе встречи с украинским президентом Зеленским Байден анонсировал новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, включающий боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, а также системы воздушного наблюдения.

Отметим, что это был первый визит президента США в Украину с 2008 года, когда в Киев прибыл Джордж Буш-младший .

На 20-22 февраля был также анонсирован визит президента США Джо Байдена в Польшу. Там он должен встретиться с президентом этой страны Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки.