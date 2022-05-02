Батальон "Азов" входит в состав Нацгвардии Украины и не имеет отношения к политике, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что батальон "Азов" давно уже является частью украинской армии и входит в состав Национальной гвардии.

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Об этом глава государства сообщил в интервью ERT.

Отвечая на вопрос об обвинениях со стороны российской пропаганды и властей РФ батальона "Азов" в "неонацизме", Зеленский сказал: "В 2014 году, когда страну защищали добробаты, многие из их призывов были достаточно радикальными в отношении Российской Федерации. Это были добровольцы, и это была их личная точка зрения".

При этом в настоящее время в "Азов" уже не входят добровольцы, ведь батальон входит в структуру украинской армии.

"Они официальная армия нашей державы. Тот, кто хотел заниматься политикой, они пошли и занимаются политикой. Те, кто решил действовать в ВСУ, они стали частью ВСУ", — сказал президент.

Зеленский добавил, что власть внимательно отслеживает проявления радикализма. Как отметил глава государства, такие случаи "пресекают и останавливают любые такие шаги".

В настоящее время часть батальона "Азов" вместе с другими военными ВСУ ведут бои с оккупантами в Мариуполе. Зеленский считает, что деблокада города может произойти военным путем, но самим это сделать сложно — нужно больше оружия.