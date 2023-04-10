БЭБ и СБУ разоблачили херсонского экс-чиновника, возглавившего городские теплосети и ТЭЦ во время оккупации

Детективы Бюро экономической безопасности Украины по материалам кибердепартамента Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в коллаборационизме бывшему чиновнику Херсонской мэрии, который во время оккупации Херсона вооруженными силами России занял руководящую должность в "государственном унитарном предприятии "Херсонтеплосети".

Как сообщают в БЭБ, мужчине инкриминируют ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с незаконными органами власти на оккупированной территории (часть 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса).

Данная оккупационная структура была образована на базе захваченных украинского акционерного общества "Херсонская теплоэлектроцентраль" и городского коммунального предприятия "Херсонтеплоэнерго".

Отмечается, что по указанию и при непосредственном участии этого "должностного лица" проводилась "инвентаризация" имущества и активов украинских предприятий с целью их передачи россиянам, осуществлялось вмешательство в работу систем энергоснабжения города. Сотрудников украинских предприятий заставляли переходить на работу и подписывать контракты с указанным оккупационным предприятием.

Согласно данным, опубликованным на днях на сайте Офиса генерального прокурора, указанное подозрение 4 апреля БЭБ составило на имя Алексея Рыбакова. Известно, что во времена, когда мэром Херсона был нынешний глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, Рыбаков занимал должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города.

Кроме того, Рыбаков и сам баллотировался в мэры Херсона – в 2010 (от партии "Информационная Украина") и 2015 годах (от Всеукраинской партии духовности и патриотизма), в Херсонский горсовет – в 2015 (от той же партии) и в 2020 году (от Радикальной партии Олега Ляшко), в Херсонский областной совет - тоже в 2020 году от РПЛ, а также в Верховную Раду от округа №182 самовыдвиженцем. В итоге, однако, никакой выборной должности он за все годы так и не получил.