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Бельгия отправляет в Украину топливо и пулеметы
Правительство Бельгии решило предоставить Украине помощь в виде топлива и оружия.
Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.
"Украина попросила у Бельгии топливо в количестве, достаточном для обеспечения своих войск. Наша страна приняла этот запрос и передаст 3800 тонн топлива. Бельгия также отправит украинской армии 2000 пулеметов", – сообщил Александр де Кроо.
Он подчеркнул, что это не последняя помощь Бельгии нашей стране.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Разбор заявок продолжается", - отметил Александр де Кроо.
24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.