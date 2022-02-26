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Бельгия отправляет в Украину топливо и пулеметы

Бельгия отправляет в Украину топливо и пулеметы
Бельгия отправляет в Украину топливо и пулеметы

Правительство Бельгии решило предоставить Украине помощь в виде топлива и оружия.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

"Украина попросила у Бельгии топливо в количестве, достаточном для обеспечения своих войск. Наша страна приняла этот запрос и передаст 3800 тонн топлива. Бельгия также отправит украинской армии 2000 пулеметов", – сообщил Александр де Кроо.

Он подчеркнул, что это не последняя помощь Бельгии нашей стране.

"Разбор заявок продолжается", - отметил Александр де Кроо.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько