Бельгия отправляет в Украину топливо и пулеметы

Правительство Бельгии решило предоставить Украине помощь в виде топлива и оружия.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

"Украина попросила у Бельгии топливо в количестве, достаточном для обеспечения своих войск. Наша страна приняла этот запрос и передаст 3800 тонн топлива. Бельгия также отправит украинской армии 2000 пулеметов", – сообщил Александр де Кроо.

Он подчеркнул, что это не последняя помощь Бельгии нашей стране.

"Разбор заявок продолжается", - отметил Александр де Кроо.

L'Ukraine a demandé à la Belgique du carburant en quantité pour approvisionner ses troupes. Notre pays a accepté et fournira 3 800 tonnes de fuel.



La Belgique fournira aussi 2 000 mitrailleuses à l'armée ukrainienne. Une analyse plus approfondie des demandes continue. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 26, 2022

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