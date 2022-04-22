Бельгия поможет Украине противотанковым, стрелковым и нелетальным оружием

Правительство Бельгии утвердило пакет помощи Украине для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает RTBF.

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Речь идет о 5000 штурмовых, 200 противотанковых средств, а также 3800 тоннах горючего и нелетальном оружии, в том числе приборах ночного видения.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо оценил бельгийскую военную помощь Украине за все время с 24 февраля 2022 года в 76 млн евро. Он заявил, что поставки продолжатся.

Страны мира продолжают предоставлять Украине вооружение. Норвегия отправила Украине около сотни переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Мистраль".

Правительства Испании и Словении поддержали Украину вооружениями - в страну уже едут 200 тонн боеприпасов и 20 бронемашин, готовятся к отправке 20 танков Т-72.

Также стало известно о планах Дании выделить около 90 млн долларов США на оружие для Украины.