Белый дом попросил у Конгресса США $6,4 млрд для Украины и ее соседей

Белый дом сообщил Конгрессу США, что ему понадобится новое финансирование в размере $6,4 миллиарда, чтобы помочь Украине противостоять российскому вторжению.

Как передает издание Bloomberg, также целью является поддержка других восточноевропейских стран, которые борются с последствиями.

Из новых денег 2,9 миллиарда долларов пойдут на гуманитарные нужды и нужды безопасности для Украины, стран Балтии, Польши и других соседей Украины. По словам представителя администрации президента США, это будет использовано для гуманитарной помощи, продовольственной помощи, помощи беженцам, а также стабилизации энергетики и экономики.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.