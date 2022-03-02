Блицкриг провалился: российским военным выдали паек только на три дня. СБУ опубликовало видео допроса оккупанта

Российским военным выдали провизии на три дня перед отправкой в Украину. В Службе безопасности Украины считают, что за этот срок Путин планировал захватить нашу страну.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Такой вывод в спецслужбе сделали на основании показаний пленного российского военного, который заявил, что при отправке в Украину им выдали трехдневный запас провизии.

"По приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной... Следовательно, кремлевский план блицкрига уже провалился. Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего! Вместе победим!" — сказано в сообщении.

Родители взятого в плен россиянина не знают, где он, и сам мужчина якобы не знал, что войска РФ идут на Украину.

В Украине седьмой день продолжается война. 24 февраля в 4 утра началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.