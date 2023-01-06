Более 80% украинцев убеждены, что украинские власти не пойдут на уступки оккупанту

На сегодняшний день 84% украинцев убеждены, что украинские власти не пойдут на компромиссы с оккупантом, свидетельствует исследование КМИС. Но этот процент несущественно упал с сентября 2022 года, когда такую убежденность выражали 87% опрошенных.

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С сентября по декабрь 2022-го среди украинцев стало чуть больше тех, кто считает, что власти готовы пойти на неприемлемые компромиссы из РФ (с 5% до 7%). Впрочем, такая несущественная динамика показателей может являться следствием вполне естественной погрешности.

Также только 15% украинцев верят, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы Украина проводила переговоры с РФ. Так же было и в сентябре прошлого года. В то же время с 73% до 76% стало больше тех, кто считает, что Запад продолжает оказывать поддержку Украине и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 2005 года респондентов из всех регионов Украины, кроме Крыма.

"Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для близких к 50% показателей и 1,1% – для близких к 5% показателей, однако в условиях войны добавляется систематическое отклонение", – уточняют в КМИС.

Напомним, что согласно результатам того же КМИС, 85% украинцев считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут угрозы сохранению независимости.