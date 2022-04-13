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Большая часть американского оружия из пакета помощи на $800 млн уже в Украине, - Пентагон
Министерство обороны США заявляет, что большая часть из большого пакета военной помощи США на 800 млн долларов уже в Украине. Об этом говорится на сайте минобороны США.
Согласно сообщению, по оценке Пентагона, украинская армия по-прежнему сохранила большую часть своих систем ПВО.
"[Украинцы] ясно дали понять, что хотят увеличить свои запасы средств противовоздушной обороны. Они ясно дали понять, что хотят больше самолетов… Мы говорим с союзниками и партнерами о том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь им получить больше систем ПВО большой дальности", — сказали в Пентагоне.
Также сообщается, что значительное число беспилотных авиационных комплексов Switchblade американского производства уже находится в Украине. В Пентагоне отметили, что для работы с Switchblade требуется всего около одного или двух дней обучения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам чиновника, большая часть американского оружия на 800 миллионов долларов уже поставлена украинцам. Пентагон также работает над выделением еще 100 миллионов долларов на ракеты Javelin.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что в предстоящей битве за Донецкую и Луганскую области многое зависит от западных партнеров, а именно от того, как быстро они поставят Украине вооружение.