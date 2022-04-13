Большая часть американского оружия из пакета помощи на $800 млн уже в Украине, - Пентагон

Министерство обороны США заявляет, что большая часть из большого пакета военной помощи США на 800 млн долларов уже в Украине. Об этом говорится на сайте минобороны США.

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Согласно сообщению, по оценке Пентагона, украинская армия по-прежнему сохранила большую часть своих систем ПВО.

"[Украинцы] ясно дали понять, что хотят увеличить свои запасы средств противовоздушной обороны. Они ясно дали понять, что хотят больше самолетов… Мы говорим с союзниками и партнерами о том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь им получить больше систем ПВО большой дальности", — сказали в Пентагоне.

Также сообщается, что значительное число беспилотных авиационных комплексов Switchblade американского производства уже находится в Украине. В Пентагоне отметили, что для работы с Switchblade требуется всего около одного или двух дней обучения.

По словам чиновника, большая часть американского оружия на 800 миллионов долларов уже поставлена ​​украинцам. Пентагон также работает над выделением еще 100 миллионов долларов на ракеты Javelin.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что в предстоящей битве за Донецкую и Луганскую области многое зависит от западных партнеров, а именно от того, как быстро они поставят Украине вооружение.