Большинство европейцев считает, что Украина должна быть в Евросоюзе

66% опрошенных европейцев из разных стран поддерживают вступление Украины в ЕС. Об этом свидетельствуют результаты апрельского опроса Flash Eurobarometer.

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Самая сильная поддержка вступления Украины в ЕС в Португалии – 87%, Эстонии – 83%, Литве – 82% и Польше – 81%.

Но некоторые страны скептически относятся к перспективам Украины в Евросоюзе. Так, среди венгров поддержка составляет всего 48%. Такие же данные у Франции и Бельгии.

По данным другого опроса, 76% опрошенных жителей Европейского Союза согласны, в том числе 30% абсолютно согласны, с мнением, что Украина должна присоединиться к нему, когда будет готова к этому.

Кроме того, 71% жителей ЕС согласны, в том числе 31% согласны абсолютно, с тем, что Украина является частью европейской семьи.

Напомним, что Украина сейчас находятся на стадии подачи заявки на членство в ЕС: власти ожидают, что страна получит статус кандидата не позднее июня, а на статус полноправного члена рассчитывают уже в 2024 году.