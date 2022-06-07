Борис Джонсон за полгода может снова столкнуться с голосованием по вотуму доверия, - Skynews

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон через полгода может столкнуться с очередным голосованием по вотуму доверия, поскольку ведущий комитет консерваторов рассматривает возможность изменить правила после того, как вотум недоверия ему накануне провалился, сообщает Skynews.

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По словам Тобиаса Элвуда, голосовавшего против премьер-министра, главы Комитета 1922 рассматривают возможность изменить правила, чтобы лидер партии мог получить еще один вотум доверия.

Он добавил, что следующее голосование по вотуму доверия Джонсону может состояться уже через шесть месяцев.

В то же время Джонсон настаивал, что одержал "решающую" победу, несмотря на то, что 41% его собственных депутатов проголосовали за его отставку. Однако этого оказалось достаточно, чтобы он продолжил работу в должности премьера.

Отмечается, что действующие правила Консервативной партии предполагают, что после успешного голосования по вотуму доверия лидеру партии, следующее должно состояться не раньше, чем через год.

Напомним, премьер-министром Британии Борис Джонсон получил вотум доверия в ходе тайного голосования, на котором депутаты Консервативной партии определяли останется ли. Голосование, 211 против 148, не набрало большинство для отстранения Джонсона от должности лидера партии.

Британский премьер начал терять поддержку однопартийцев из-за скандала Partygate по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время пандемии коронавируса. В офисе премьера прошло несколько мер с нарушениями правил локдауна.