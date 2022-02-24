Британия ответит решительно на российскую агрессию, — Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Джонсон сообщил в Twitter.

"Я поражен ужасными событиями в Украине, и я разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Президент Путин избрал путь кровопролития и разрушения, начав это неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно", - отметил политик.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".