Британия, США, Франция, Германия и Италия выступили против послаблений в отношении России

Лидеры пяти крупных стран Запада заявили о необходимости помощи Украине оружием в борьбе против российской агрессии и о санкциях в отношении РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

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"Мы должны судить о режиме Путина по их действиям, а не по словам. Путин прокручивает нож в открытой ране Украины, пытаясь заставить страну и ее союзников капитулировать", — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Лидеры стран обсудили необходимость совместной работы по уменьшению зависимости от российских углеводородов.

Они согласились, что нельзя делать послаблений России, пока продолжается ее агрессия против Украины.

Лидеры также подтвердили свою решимость "продолжать повышать цену для России за ее жестокие атаки в Украине, а также продолжать предоставлять Украине средства для защиты от неоправданного и неспровоцированного нападения".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказал сомнение в том, что Украину следует принять в ЕС в то время, когда она воюет с Россией.

В турецком Стамбуле завершились переговоры Украины и РФ. Глава переговорной группы Давид Арахамия озвучил условия по гарантиям безопасности.