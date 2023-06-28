Британская разведка объяснила, как удары по мостам в Чонгаре повлияли на логистику россиян

Удары по мостам в Чонгаре усложнили логистику для оккупационных войск, а темпы постройки там понтонной переправы указывают на важность этого пути для армии РФ.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Аналитики напомнили, что утром 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам в Чонгаре, которые соединяют Крым с оккупированной частью Херсонской области и являются одним из двух основных путей сообщения.

Как отмечается, маршрут через эти мосты является кратчайшим путем от российского логистического центра в городе Джанкой до позиций оккупантов на Запорожском направлении, где Россия сейчас обороняется от контрнаступления ВСУ.

"Временное закрытие маршрута привело к тому, что жизненно важным российским логистическим конвоям понадобилось как минимум на 50% больше времени, чтобы добраться до фронта по альтернативным маршрутам", - говорится в сообщении.

Российские власти построили замену в виде понтонного моста в течение 24 часов после удара. По всей вероятности, переправа используется только для движения военных.

"Скорость, с которой был построен запасной переход, показывает, насколько жизненно важен этот маршрут для военных действий России на оккупированной территории Украины", - подчеркнули в разведке.

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow.

Заметим, в Крым с территории Херсона ведет три дороги — две идут в районе Армянска — через Каланчак и Чаплинку, а другая — Чонгар. Дыры в мосту на Чонгаре означают, что теперь рашисты не смогут им нормально пользоваться и возить военную технику.