Британская разведка оценила возможность создания боеспособных частей РФ в Беларуси

Россия вряд ли сможет создать боеспособные формирования в Беларуси, а заявления о создании совместной российско-белорусской группировки войск нужны для отвлечения внимания Украины.

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Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября заявил, что в новую российско-белорусскую группировку войск будут привлечены 70 тыс. белорусских военных и до 15 тыс. россиян.

"На сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно разместила значительное количество дополнительных войск в Беларуси. Россия вряд ли сможет сформировать боеспособные формирования заявленной численности: ее войска сконцентрированы в Украине. Белорусские военные, скорее всего, сохраняют минимальную возможность для проведения сложных операций", - говорится в сообщении.

Британская разведка считает, что это заявление, вероятно, является попыткой продемонстрировать российско-белорусскую солидарность и убедить Украину перевести силы на охрану северной границы.

Напомним, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов 20 октября сообщил, что вероятность повторного наступления российских сил с территории Беларуси есть и сейчас такая угроза растет.

Отметим, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), страна-агрессор РФ может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы украинские войска оставались под Киевом, избежав таким образом их переброски в другие места для дальнейшего контрнаступления.

Именно поэтому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.