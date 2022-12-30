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Британская разведка указала на внутренние разногласия в Минобороны России по ведению войны
Россия снова меняет командующего Западной группой российских войск в Украине. Такая текучесть кадров может отражать разногласия в Минобороны России.
Об этом сообщает разведка Британии.
Отмечается, что генерал -лейтенант Евгений Никифоров, вероятно, берет на себя командование Западной группой российских войск. Он станет по меньшей мере четвертым командующим соединения с момента вторжения РФ.
В разведке напомнили, что как начальник штаба Восточной группы российских войск в первые недели вторжения, Никифоров активно участвовал в планировании катастрофической попытки войск наступать на Киев с северо-запада, через Чернобыльскую зону.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сейчас же перед Западной группой войск стоит задача удерживать правый фланг России – территорию Луганской области в районе Кременной и Сватового. Поскольку любая сторона, по данным разведки, может предпринять попытку наступления в этом секторе.
"Продолжающаяся текучесть российских старших офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия относительно будущего ведения войны в Министерстве обороны России", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что в последние дни армия страны-агрессора РФ укрепила сектор своей линии фронта вблизи Кременной в Луганской области, поскольку город находится под постоянным давлением со стороны ВСУ.