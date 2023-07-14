Буданов рассказал, откуда ГУР получает информацию о планах Кремля

В украинской военной разведки есть источники, близкие к президенту страны-агрессора Владимиру Путину. Поэтому в Киеве знают о планах Кремля.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Reuters.

"У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (к Путину). Поэтому мы обычно знаем, что происходит", - отметил он.

Буданов напомнил, что именно ГУР первыми предупредили реальную угрозу полномасштабного вторжения РФ.

По его словам, Украина сделала выводы с 2014 года, когда РФ застала врасплох мир, захватив украинский Крым и развязав войну на востоке.

"Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А начавшуюся войну (в 2022 году) - мы начали здесь совсем иначе. И сейчас россияне проигрывают информационное сражение", - подчеркнул он.

Начальник ГУР также заявил, что Россия не прекращает попыток убить его и он пережил множество неудачных покушений, в частности неудачный подрыв автомобиля.

"Единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекратили попытки, но повторюсь - все бесполезно", - сказал Буданов.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что российское общество разорвано на две части. В настоящее время страна-агрессор Россия созрела до гражданской войны. Он рассказал о перехваченных военной разведкой Украины секретных данных российского Министерства внутренних дел, где отражены настроения населения РФ во время мятежа так называемого ЧВК "Вагнер".

Ранее Буданов сообщал, что после попытки вооруженного мятежа в РФ ФСБ получила задачу ликвидировать его организатора, владельца так называемой ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.