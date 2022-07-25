Буданов возглавит комитет по разведке при Президенте Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов параллельно будет возглавлять комитет по разведке при Президенте Украины.

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Об этом 25 июля сообщил Президент Владимир Зеленский в своем очередном вечернем обращении к украинцам.

"Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять комитет по вопросам разведки при Президенте Украины", - сказал глава государства.

Напомним, Буданов стал руководителем ГУР в августе 2020 года. У него есть орден "За мужество", а в 2022 году он получил звание генерал-майора.

Также 25 июля Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ — уволил Григория Галагана и назначил Виктора Хоренко. В этот же день президент уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этим увольнением Зеленский продолжил очередь громких увольнений в украинском политикуме. Так, гарант уволил Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора, а 17 июля он подписал указ об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) служебных обязанностей.