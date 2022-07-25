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Буданов возглавит комитет по разведке при Президенте Украины
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов параллельно будет возглавлять комитет по разведке при Президенте Украины.
Об этом 25 июля сообщил Президент Владимир Зеленский в своем очередном вечернем обращении к украинцам.
"Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять комитет по вопросам разведки при Президенте Украины", - сказал глава государства.
Напомним, Буданов стал руководителем ГУР в августе 2020 года. У него есть орден "За мужество", а в 2022 году он получил звание генерал-майора.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также 25 июля Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ — уволил Григория Галагана и назначил Виктора Хоренко. В этот же день президент уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Этим увольнением Зеленский продолжил очередь громких увольнений в украинском политикуме. Так, гарант уволил Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора, а 17 июля он подписал указ об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) служебных обязанностей.