За месяц россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых БПЛА — СМИ

Российская делегация посетила аэродром Кашан в Иране, по меньшей мере, дважды за последний месяц, чтобы проверить боевые беспилотники. Об этом 16 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на советника по национальной безопасности Джейка Салливана и данные, полученные после анализа спутниковых снимков.

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"У нас есть информация о том, что правительство Ирана готовится предоставить России несколько сотен БПЛА, включая боевые БПЛА. Мы считаем, что недавно Тегеран проводил для официальной российской делегации демонстрацию своих БПЛА. Это свидетельствует о том, что Россия заинтересована в покупке иранских боевых БПЛА", - рассказал Салливан.

По информации Белого дома, представители Москвы были в Иране 5 июля, чтобы осмотреть боевые БПЛА. Известно, что это уже была вторая поездка за последние тридцать дней.

В США уверены, что правительство Ирана готовится передать России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных в ускоренном порядке. Однако министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян заявил, что официальный Тегеран не принимал решения передавать России вооружение, в том числе нет планов по поставке боевых беспилотников.

На фоне этого президент РФ Владимир Путин посетит Иран на следующей неделе (18-24 июля). При этом в Кремле заявляют, что российский лидер не будет обсуждать с иранскими коллегами поставки боевых беспилотников.