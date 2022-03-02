"Черт с ними, с нами Бог": Зеленский обратился к украинцам

Идет седьмой день этой страшной войны. За это время у украинцев единства больше, чем за тридцать лет. Сегодня украинцы символ несокрушимости.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

"Идет седьмой день этой страшной войны. За это время у нас единства больше, чем за тридцать лет. Сначала нам было страшно, потом больно. А сейчас все равно. Кроме победы. Кроме Украины. За это время мы по-настоящему стали единым целым", — подчеркнул президент.

Он прокомментировал вчерашний ракетный удар по телевышке в Киеве.

"Для любого нормального человека, который знает нашу историю, Бабий Яр — особая часть Киева, место памяти о сотне тысяч людей, которых убили нацисты. Кем надо быть, чтобы сделать такое место мишенью для ракет? Во время советской власти на костях построили телецентр, а еще спорткомплекс, хозпостройки, сделали там парк, чтобы стереть настоящую историю Бабьего Яра. Но за что его бомбили? Этот ракетный удар говорит о том, что для многих в России наш Киев чужой. Они ничего не знают о нашей столице, истории, но у них есть приказ — стереть нас всех", — сказал Зеленский.

Он напомнил, что в первый день войны жестоко бомбили Умань, потом Бабий Яр.

"Обращаюсь ко всем евреям мира — разве вы не видите, что происходит? Очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали, потому что в молчании рождается нацизм. Кричите об убийствах мирных людей, кричите об убийствах украинцев", — заявил президент.

Этой ночью российские окупанты продолжали бить по нашим городам, по мирным людям, жилым кварталам.

"Это не может объясняться ни одной человеческой причиной, ни одной божьей причиной, что же дальше, если уже Бабий Яр? Какие еще военные объекты угрожают России? Какие еще базы НАТО? Софиевский собор? Лавра? Андреевская церковь? О чем бы они ни мечтали — черт с ними, с нами Бог", — заявил президент.

Он подчеркнул, что флаг России больше не увидят на спортивных турнирах. Современная мировая культура будет теперь закрытой, русские товары убирают с полок магазинов по всему миру, русские банки отключают от глобальной системы, русские граждане теряют сбережения, теряют всякие перспективы, русские матери теряют детей в совершенно чуждой для них стране.

Зеленский также выразил восхищение украинцами.

"Родные мои, придет время, когда мы сможем выспаться. Но это после войны. После победы. В мире, который нам нужен. Который мы всегда ценили. И какой мы никогда не разрушали. Я прошу всех вас беречь своих близких. Я восхищаюсь вами! Весь мир восхищается вами. Сегодня вы, украинцы, символ несокрушимости", — сказал Зеленский.

24 февраля в 4 утра началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.