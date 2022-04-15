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Чиновников обяжут вернуться в Украину
С 25 апреля 2022 года вступит в силу постановление Кабмина №440, которое устанавливает порядок работы госслужащих во время военного положения. В частности, за границей они могут находиться только в служебных командировках.
"По решению руководителя государственной службы в государственном органе может вводиться дистанционная работа при наличии организационных и технических возможностей для выполнения их должностных обязанностей", – говорится в документе.
Если госслужащий находится за границей не в ходе командировки, то к нему может применяться дисциплинарное взыскание согласно закону.
Это касается и тех, кто без решения руководителя покинул рабочее место.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, фракция "Слуга Народа" в Верховной Раде не будет поддерживать законопроект (№7265) об уголовной ответственности для мужчин, выехавших за границу.
В то же время министр инфраструктуры Александр Кубраков заявляет, что министерство планирует забронировать часть строителей для восстановления разрушенной инфраструктуры и городов.