Чиновников обяжут вернуться в Украину

С 25 апреля 2022 года вступит в силу постановление Кабмина №440, которое устанавливает порядок работы госслужащих во время военного положения. В частности, за границей они могут находиться только в служебных командировках.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"По решению руководителя государственной службы в государственном органе может вводиться дистанционная работа при наличии организационных и технических возможностей для выполнения их должностных обязанностей", – говорится в документе.

Если госслужащий находится за границей не в ходе командировки, то к нему может применяться дисциплинарное взыскание согласно закону.

Это касается и тех, кто без решения руководителя покинул рабочее место.

Напомним, фракция "Слуга Народа" в Верховной Раде не будет поддерживать законопроект (№7265) об уголовной ответственности для мужчин, выехавших за границу.

В то же время министр инфраструктуры Александр Кубраков заявляет, что министерство планирует забронировать часть строителей для восстановления разрушенной инфраструктуры и городов.