Данилов назвал единственную "гарантию безопасности" для РФ: после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мир нуждается в гарантиях безопасности от России, а не наоборот, и подчеркнул, что единственная гарантия для страны-агрессора – это отсутствие смертной казни после приговора в Гааге.

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"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с РФ и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой истекло", - отметил он.

Он считает, что нужно говорить о гарантиях безопасности для мира от России, а не наоборот.

"Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира", – считает Данилов.

Также секретарь СНБО назвал единственную "гарантию безопасности" для РФ.

"Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь", - добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность РФ в гарантиях безопасности, если ее президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова обсудить с Россией "гарантии безопасности" для нее, но только после того, как страна-агрессор выполнит ряд требований. В частности, покинет территорию Украины и сдает ядерное оружие.