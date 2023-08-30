Данилов рассказал, нужно ли Украине мобилизовать 300 тыс. человек одновременно

Украинские военные берут столько мобилизованных, сколько нужно, но потребности призвать 300 тыс. человек в армию в один момент нет. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью NV.

По его словам, планы, которые предоставляли военные для своих нужд, придерживаются. И каждые два месяца реализуется новый утвержденный план мобилизации.

"У нас нет такого, что это какой-то процесс [мобилизации], о котором надо так громко всем рассказывать. Есть ли какие-то проблемы? Ну, да, конечно, есть, как у любого дела. Но это не является максимально критическим", – сказал чиновник.

Касательно случаев разоблачения военкомов на взяточничестве Данилов отметил, что это не повлияло на количество мобилизованных.

Возможно усиление мобилизации в Украине

Военное положение и мобилизация в Украине были объявлены 24 февраля 2022 года и с тех пор несколько раз продолжались. В настоящее время они действуют до 15 ноября 2023.

Недавно президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, будут ли в Украине служить все, сказал, что получал от военного руководства просьбу усилить мобилизацию. Однако никаких других деталей он не сообщил.

Как заявил позже секретарь СНБО Алексей Данилов, дополнительный призыв возможен, но изменений касательно процесса мобилизации ожидать не стоит. Он отметил, что эти мероприятия состоятся в рамках уже утвержденных норм, действующих с февраля 2022 года.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что мобилизационный план еще не выполнен, поэтому нет необходимости объявлять новую мобилизацию для увеличения численности войска. При этом чиновник добавил, что потери Украины значительно меньше потерь россиян, но погибшие и раненые есть, поэтому пополнение ресурса – это важно.