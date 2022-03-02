Дата новых переговоров с Россией пока неизвестна — Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ.

Об этом Кулеба сказал на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры, пока неизвестно", — сказал Кулеба.

Он добавил, что требования россиян остаются прежними. Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что российская делегация прибудет на место переговоров 2 марта.

"Российская делегация сегодня ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков, надеемся, что они приедут", — цитируют Пескова РосСМИ.

Напомним, в ходе проведенных на территории Беларуси 28 февраля переговоров между Украиной и Россией о прекращении огня наметились определенные решения по некоторым темам, а переговоры будут продолжены.