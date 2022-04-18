Дефолт России — вопрос нескольких недель, — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что дефолт России может наступить в течение нескольких недель. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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"Порты всех стран ЕС приостановили обслуживание российских кораблей. Также страны Европейского Союза наконец-то начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против "Сбербанка". Эти решения нужны как можно скорее. Эти решения помогут приостановить войну. Дефолт России становится вопросом уже не месяцев, а недель", — сообщает пресс-служба со ссылкой на премьер-министра Шмыгаля.

При этом премьер отметил, что каждый день украинские власти общаются с партнерами о важности дальнейшего давления на Россию. И экономическое, и финансовое давление на эту страну продолжится.

Напомним, председатель центрального банка России Эльвира Набиуллина 18 апреля заявила, что Россию ожидает скачок цен на отдельные товары во втором и третьем кварталах 2022 года, потому что экономика, по ее словам, будет "приспосабливаться" к санкциям Запада.

Ранее правительство США приняло решение запретить Российской Федерации выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений 5 апреля.

Такое решение приняли, чтобы заставить РФ выбирать между дефолтом и сокращением финансирования войны. Ведь у России есть доллары на счетах, которые она может использовать, но страна направляет их на финансирование войны против Украины.

Однако Министерство финансов Российской Федерации заявило, что из-за санкций США не смогло расплатиться по евробондам в долларах. Ведомство попыталось использовать рубли, но иностранный банк-корреспондент не принял платеж в этой валюте. Таким образом, Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу, считают в S&P.