Дела у российской армии плохи: Белый дом о визите Путина

Устроенный Россией показательный визит Путина на временно оккупированные территории Украины свидетельствует о том, что в Кремле осознают, насколько плохи дела российской армии.

Об этом сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Укринформ".

"Визит Путина выглядит как индикатор того, что они знают: для России все идет не очень хорошо", - сказала спикер.

По ее словам, похоже, что Путин непосредственно осознает это очень четко, и что президент РФ пытается как-то сплотить российское население, "поскольку знает, что его армия плохо справляется".

Жан-Пьер также подчеркнула, что у России нет законных оснований, чтобы претендовать на контроль над суверенной территорией Украины.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сомневается, что именно Владимир Путин посещал временно оккупированные территории Украины. По его мнению, вместо президента России был один из его двойников.

Институт изучения войны (ISW) считает, что Путин во время визита в оккупированные области продолжал изображать себя военным лидером в ожидании запланированного украинского контрнаступления.