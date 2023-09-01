"Дело Высоцкого": Экс-замминистра экономики Грибана тоже отпустили под залог, но больший

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 1 сентября избрал меру пресечения подозреваемому по делу о злоупотреблениях на сумму более 62 миллионов гривен в ходе закупок продуктов в качестве гуманитарной помощи, а именно бывшему заместителю министра экономики Александру Грибану.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, его отпустили под залог в размере 939,4 тысячи гривен. В САП при этом указывают, что после ознакомления с полным текстом решения суда будут решать вопрос, обжаловать ли его.

На Грибана же возложили ряд стандартных процессуальных обязанностей - прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду; не уезжать из Киева без их разрешения; сообщать им об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу, сдать на хранение документы для выезда в Украину.

Напомним, что другого фигуранта дела – действующего первого заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого – ВАКС накануне тоже отпустил под залог, но несколько меньшего размера – 805 тысяч гривен.

В чем подозревают Высоцкого и Грибана

24 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении злоупотреблений на 62,5 миллиона гривен при закупке "Укрзализныцей" продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения. Всего в деле два эпизода, к одному из которых следствие считает причастным и Грибана.

По версии НАБУ, Высоцкий реализовал схему, которая предусматривала закупку для нужд обладминистраций за счет УЗ продукции по значительно завышенным ценам у выбранной подконтрольной компании. Эта компания закупала продукцию по рыночным ценам у польского производителя через контролируемую фирму-посредницу, связанную с руководителем упомянутого украинского ООО.

По мнению бюро, топ-чиновник, злоупотребляя властью и служебным положением, будучи осведомленным о реальной стоимости продуктов, обеспечил согласование соответствующих счетов на оплату и актов выполненных работ, а также перевод средств на счет ООО.

В рамках второй же схемы другая подконтрольная компания закупала по рыночным ценам продукцию турецкого производителя. В этом случае, по версии следствия, к схеме также был привлечен Грибан, бывший тогда заместителем министра экономики.

Отмечалось, что он, в частности, скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителей, а также склонял чиновников ОВА к противоправному согласованию заявок и счетов на закупку продуктов у подконтрольной компании.