Депутат-взяточник Трубицын и начальник Оболонской РГА Фесик требовали взятку с киевского предпринимателя, - СМИ

Фигурант громкого уголовного производства о коррупции в Киевсовете Владислав Трубицын и глава Оболонской РГА Кирилл Фесик требовали 100 тыс. долларов и долю в бизнесе от киевского предпринимателя Олега Попова.

Об этом пишет издание Regionews.ua в статье "Как депутат-взяточник Трубицын совместно с главой Оболонской ДРА Фесиком "доят" частный бизнес района", ссылаясь на слова Попова и предоставленные им документы.

Издание отмечает, что Трубицын уже давно тесно сотрудничает с Фесиком. Они в равных долях являются соучредителями Благотворительного фонда "Рідна Оболонь" и часто проводят совместные пиар-акции.

Олег Попов - директор и основатель образовательной территории "MIDGARD" - частной школы, образовательные услуги которой популярны среди жителей столицы, рассказал журналистам, что в 2021 году обратился в Оболонскую РГА с предложением взять в аренду помещение на ул. Александра Архипенко, 10, которое уже несколько лет не используется и очень хорошо подошло бы для его образовательного проекта. Попов предлагал "вложить туда деньги, построить необходимые помещения для обучения, а также бассейн и другую спортивную инфраструктуру. По планам Попова, на этом месте можно было бы сделать целый образовательно-спортивный комплекс".

"Однако в райгосадминистрации это предложение рассматривать не стали, а направили общаться с неким Игорем Сааковым, который формально не имеет к ДРА никакого отношения, но называет себя "представителем депутата Киевсовета Владислава Трубицына", - пишет издание.

По словам Попова, Сааков заявил ему, что "все решает Трубицын" и без него получить в аренду помещение в Оболонском районе будет невозможно и именно поэтому он как представитель депутата может помочь взять в аренду и даже потом выкупить это здание. Издание приводит скриншоты переписки Попова с Сааковым, на которых Сааков утверждает, что "председатель Оболонской РГА – это квота Влада". То есть, Фесик занимает должность в Оболонской РГА благодаря Трубицину и обязан учитывать его интересы в своей работе.

Также Сааков объяснял, что необходимо договариваться об аренде здания именно с Трубицыным, поскольку "Влад закрывает вопросы по Оболонской администрации, комиссии Киевсовета, инвестиционного агентства… и может выбивать бюджетные деньги под строительство бассейна, залов и т.д.", намекая, что такие договоренности возможны в случае получения чиновником "вознаграждения". После этого разговора Попов встретился лично с Фесиком, который заявил: "Давай нам 100 тыс. долларов за решение о передаче в аренду, а затем мы хотим получать 30% от доходов этого бизнеса".

"Я очень сожалею, что не обратился сразу в правоохранительные органы, но я был несколько ошеломлен тем, насколько нагло от меня требовали взятку да еще и претендовали на "долю" в бизнесе, который я сам начинал с нуля. На мое замечание, что мой образовательный проект это в большей степени социальная инициатива, чем бизнес услышал ответ: "А чем вы отличаетесь от Макдональдса?" На мой взгляд, такое отношение к образованию и детям – это уже за пределами добра и зла", - рассказал изданию Попов, добавив, что "сейчас, когда правоохранители разоблачили Трубицына на взятке и еще задержали в кабинете Фесика, я просто удивляюсь, почему эти люди до сих пор занимают свои должности и продолжают реализовывать такие схемы", - рассказал Попов, добавив, что "сейчас, когда правоохранители разоблачили Трубицына на взятке и задержали в кабинете Фесика, я просто удивляюсь, почему эти люди до сих пор занимают свои должности и продолжают реализовывать такие схемы".

Напомним, 9 февраля 2022 года НАБУ разоблачило Владислава Трубицына в получении более 1 млн грн взятки. В настоящее время Высший антикоррупционный суд Украины рассматривает уголовное производство, по которому Трубицын и еще несколько киевских чиновников обвиняются в неправомерной выгоде за предоставление предпринимателю права размещения точек сезонной передвижной торговли.

Кроме того, уже находясь под следствием, Трубицын стал фигурантом коррупционного скандала относительно возможного хищения денег, собранных для помощи ВСУ. Как пишут СМИ, Трубицын провел 4 аукциона, на которых собрал более 14 млн грн, но эти деньги ВСУ так и не получили.

Также журналист Юрий Бутусов ранее сообщал, что Трубицын ранее был судим за мошенничество.