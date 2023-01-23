Депутата Халимона уволят с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа"

Народный депутат Павел Халимон, который по данным СМИ во время войны купил дорогое имение, оформив его на другое лицо, будет уволен с должности заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа".

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Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.

Ранее СМИ опубликовали расследование о покупке 39-летним "слугой" дома на Печерских холмах в Киеве.

Недвижимость не указана в декларации нардепа, хотя он фактически там жил. Также журналисты выяснили, что цена дома с участком по документам составляла 10,5 миллиона, тогда как фактически такие имения продаются по 50-60 миллионов.

Арахамия призвал правоохранителей начать расследование и дать юридическую оценку "этим событиям".

"Если был нарушен закон, значит, за это нужно нести наказание", - отметил глава фракции "Слуга народа".

Также Арахамия упрекнул Халимона в том, что тот должен помогать стране, если у него "есть несколько лишних миллионов гривен".

"Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность. Поэтому, конечно, этическая составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат. За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции", - отметил Арахамия.

Ранее народный депутат от "Слуги Народа" и заместитель председателя одноименной фракции Галина Янченко написала заявление о выходе из партии. Решение она объяснила недостойным поведением главы партии Елены Шуляк.