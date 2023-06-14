Директора нацоргана стандартизации отстранили из-за скандала с голосованием Украины за россиянина в ISO

Министерство экономики отстранило от исполнения обязанностей Олега Швыдкого - директора государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества", являющегося национальным органом стандартизации и членом Международной организации по стандартизации (ISO).

Как говорится в сообщении министерства, в сферу управления которого входит этот орган, соответствующий приказ оно издало 14 июня. Исполнение обязанностей директора ГП "УкрНИУЦ" возложено на заместителя гендиректора Александра Кирьянова.

Швыдкой отстранен на время проведения служебной проверки относительно поддержки представителем Украины избрания кандидата от России главой подкомитета ISO по арктическим операциям.

При этом отмечается, что, по информации руководства ГП "УкрНИУЦ", голосование представителем Украины за избрание сотрудника компании "Газпром нефть" Сергея Баранова на указанную позицию было технической ошибкой.

С целью разрешения вопроса ГП "УкрНИУЦ" направило в центральный секретариат ISO и технический комитет по нефтегазовой отрасли ISO/TC 67 письмо об отзыве голоса представителя Украины, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, Минэкономики обратилось в Службу безопасности Украины о проведении проверки ГП "УкрНИУЦ" относительно возможных фактов превышения должностными лицами своих должностных полномочий, а также возможного совершения действий в интересах представителей России.