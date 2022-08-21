DW призвала МИД Украины разобраться, почему его спикер обвиняет СМИ в подыгрывании пропаганде РФ

Немецкая служба иновещания Deutsche Welle считает, что заявления спикера украинского Министерства иностранных дел Олега Николенко "в частном сообщении в Facebook" о подыгрывании ее российской редакции кремлевской пропаганде не соответствуют действительности, и призывает министра Дмитрия Кулебу разобраться с ситуацией.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий, предоставленный ей представителем генерального директората вещателя Кристофом Юмпельтом.

"Мы решительно отрицаем безосновательные обвинения. Наше освещение агрессивной войны против Украины подлежит строгим профессиональным критериям, уместным в этой серьезной ситуации. Мы также решительно отвергаем обвинения в манипуляции фактами и якобы распространении пропаганды", – говорится в нем.

Представитель DW подчеркнул, что сравнение немецкого вещателя с российским каналом RT "господин Николенко, очевидно, делает для запугивания DW из-за его независимой и объективной работы". По убеждению вещателя, такие действия терпеть нельзя.

"Когда работник пресс-службы Министерства иностранных дел начинает кампанию, направленную на дискредитацию любого СМИ, извращая факты о его реальной работе с какой бы то ни было целью, мы ожидаем, что будут приняты меры", – отмечается в комментарии DW.

В ЕП подчеркивают, что в комментарии DW никоим образом не упоминается, что заявления Николенко касались его оценки работы именно редакции "DW на русском".

Напомним, что 17 августа спикер МИД опубликовал в Facebook сообщение, в котором заявил, что "нам не понятно, почему русская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия" о причинах и последствиях агрессии России против Украины.

"Подобные манипуляции распространяются не только российскими официальными лицами и пропагандистами, но и российской службой немецкого Deutsche Welle. Напомню, что DW – это государственная структура, которая финансируется немецкими налогоплательщиками", - написал он.

Николенко также напомнил, что из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии RT, и призвало власти этой страны также отреагировать на "распространяющиеся в материалах DW нарративы российской пропаганды".

Спикер ведомства проиллюстрировал свой пост скриншотами с Facebook-страницы "DW на русском", согласно которым издание распространило несколько возмутивших Николенко новостей. В частности, была опубликована новость о том, что в российской партии "Справедливая Россия" разработали законопроект, который позволит признать, в частности, Украину "государством, ответственным за терроризм".

Также Николенко разозлила новость о том, что журнал Vogue опроверг слухи о том, что он публиковал в 1939 году фото Адольфа Гитлера и его жены Евы Браун, что в сети некоторые пользователи сравнивали с публикацией в 2022 году фото украинского президента Владимира Зеленского с женой Еленой.

Кроме этого, дипломат возмутился цитированием в публикации DW обозревателя немецкой газеты FAZ Петера Штурма, выступившего за демилитаризацию Запорожской атомной электростанции, аргументируя это тем, что Россия использует ее в качестве рычага давления, а "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу", что коснется не только Украины и РФ.

Среди публикаций, вызвавших бурную реакцию спикера МИД, есть комментарий политолога Федора Крашенинникова, который выразил мнение, что запрет на въезд россиян в страны Запада не поможет победить Путина, а такая "месть" не реальным и непосредственным виновникам войны и участникам преступлений, а всем владельцам паспортов РФ противоречит базовым европейским ценностям.

Также DW публиковал видео опрос людей на улицах Бонна, во время которого коле-кто высказал мнение, что не видит смысла в том, чтобы не выдавать визы.

С другой стороны, Николенко также возмутился тем, что DW процитировало украинского президента Зеленского, который, напротив, выступил за то, чтобы россияне, которым грозит преследование или смерть на родине, могли рассчитывать на поддержку Запада, в частности через механизмы беженства и убежища, но "это не должно касаться отдыха граждан РФ в Европе, туризма, развлечений и бизнеса".

В заключение, среди скриншотов была новость со ссылкой на турецкую сторону о том, что 18 августа во Львове состоится встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, целью которой было названо обсуждение "прекращения войны между Украиной и Россией дипломатическим путем".

Напомним, что это далеко не первый пример неоднозначных заявлений Николенко. В частности, ранее он требовал обнародования медицинской справки о состоянии психического здоровья спикера парламента Венгрии Ласло Кёвера, а также возмущался якобы распространением "российской пропаганды" премьер-министром этой страны Виктором Орбаном.

Накануне же он заявил, что постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов якобы призвал истреблять украинцев из-за того, что тот, реагируя на благодарность Зеленского за выделение США очередного пакета военной помощи, написал "никакой жалости к украинскому населению!", имея в виду ее "отсутствие" у объектов комментирования.