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Джонсон и Зеленский обсудили поставки Украине "вооружений большей дальности"

Джонсон и Зеленский обсудили поставки Украине "вооружений большей дальности"
Борис Джонсон и Владимир Зеленский в ходе визита последнего в Великобританию 23 сентября 2021 года. Фото: пресс-служба президента

Украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон в очередной раз провели телефонный разговор и обсудили военную поддержку Украины.

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Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Я на связи с премьер-министром Британии. Сегодня я поблагодарил его за обращение в Верховную Раду. Мы обсудили будущие совместные международно-правовые события. Также затронули некоторые вопросы оборонного обеспечения Украины", - отметил Зеленский.

Как говорится в пресс-релизе британского правительства, во время разговора, в частности, два лидера говорили о дополнительной военной помощи Украине и привлечении виновных российских солдат к ответственности и зверству в Украине.  

На Даунинг-стрит заявили, что в телефонном разговоре Джонсон и Зеленский обсудили также "события на поле боя и потребности украинских вооруженных сил".

Это включает также "предоставление оружия большей дальности для предотвращения бомбардировок гражданского населения".

 Также , британский премьер отметил важность надежного и независимого международного судебного процесса для обеспечения привлечения к ответственности лиц, виновных в зверствах в Украине, и предложил постоянную поддержку в сборе доказательств военных преступлений.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая обратился (онлайн) к Верховной Раде. Он выразил слова поддержки Украине в войне против РФ и сообщил о новой военной помощи. 

Автор:
Светлана Манько