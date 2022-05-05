Джонсон и Зеленский обсудили поставки Украине "вооружений большей дальности"

Украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон в очередной раз провели телефонный разговор и обсудили военную поддержку Украины.

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Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Я на связи с премьер-министром Британии. Сегодня я поблагодарил его за обращение в Верховную Раду. Мы обсудили будущие совместные международно-правовые события. Также затронули некоторые вопросы оборонного обеспечения Украины", - отметил Зеленский.

I'm in touch with 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson. Today I thanked him for addressing the Verkhovna Rada. We discussed future joint international legal events and developments. Some issues of defensive support for Ukraine were also touched upon. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022

Как говорится в пресс-релизе британского правительства, во время разговора, в частности, два лидера говорили о дополнительной военной помощи Украине и привлечении виновных российских солдат к ответственности и зверству в Украине.

На Даунинг-стрит заявили, что в телефонном разговоре Джонсон и Зеленский обсудили также "события на поле боя и потребности украинских вооруженных сил".

Это включает также "предоставление оружия большей дальности для предотвращения бомбардировок гражданского населения".

Также , британский премьер отметил важность надежного и независимого международного судебного процесса для обеспечения привлечения к ответственности лиц, виновных в зверствах в Украине, и предложил постоянную поддержку в сборе доказательств военных преступлений.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая обратился (онлайн) к Верховной Раде. Он выразил слова поддержки Украине в войне против РФ и сообщил о новой военной помощи.