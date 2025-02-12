Эффективная бюрократия: почему бизнесу должно быть не все равно?

В дискуссиях об улучшении бизнес-климата часто говорят о налогах, регулировании, верховенстве права и энергетике. Это все действительно важно, однако мы забываем о другом важном элементе привлекательной среды для бизнеса — эффективной системе публичного управления.

Без качественной работы госаппарата даже самые красноречивые политические лозунги и обещания остаются пустыми абзацами в политических программах и многочисленных поручениях. Проблемы людей не решаются, а политики, соответственно, теряют доверие. Как показывает опыт успешных экономик, часто именно качество государственных институтов определяет, станет ли страна магнитом для инвестиций или останется "с пустыми руками".

Почему эффективная бюрократия важна для бизнеса?

Во-первых, это прогнозируемость. Когда решения готовятся прозрачно, с привлечением стейкхолдеров и надлежащими расчетами, логика перемен понята и позволяет к ним подготовиться. Это касается как законопроектов, так и решений Кабмина. К сожалению, часто у нас возникают решения, которые появились "с вчера на сегодня" — без обсуждения и оценки влияния. Такая непредсказуемость заставляет бизнес держать дополнительную "подушку безопасности" при себе вместо инвестирования в развитие.

Во-вторых, это качественные кадры на государственной службе. Невозможно ожидать добродетели от чиновника, который за 15 тысяч гривен заработной платы в месяц растаможивает товары на миллионы гривен каждый день. Особенно остро этот вопрос стоит для руководителей органов контроля – от налоговой до таможни. Часто бизнес даже не знает, кто управляет этими институтами, каким образом людей назначили на должности и какие задачи перед ними поставлены. Справедливая конкурсная система и надлежащие условия прохождения службы, конкурентные зарплаты позволят привлечь профессионалов, которые не будут искать коррупционную ренту, а будут мотивированы на результат.

В третьих, это диджитализация и оптимизация процессов, экономия расходов. Максимальный перевод услуг в онлайн, упрощение отчетности и минимизация контактов с чиновниками значительно упрощают жизнь бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта и других новейших технологий позволяет повысить качество работы госаппарата с уменьшением затрат на его содержание. Когда предприниматель может решить все вопросы дистанционно, без необходимости обивать пороги кабинетов — это экономия времени (а как мы знаем time is money) и ресурсов для развития бизнеса.

Но реформа публичного управления не осуществится сама по себе. Что может сделать бизнес-сообщество для его продвижения?

Прежде всего – осознать ее важность и сделать одним из приоритетов повестки дня. Не менее важно требовать прозрачных конкурсов и адекватных зарплат для чиновников, но с четкой системой оценки эффективности и ответственности. Бизнес должен настаивать на реальных, а не формальных публичных консультациях при подготовке решений, особенно в отношении инициируемых народными депутатами законопроектов.

Также бизнес может ставить вопрос эффективности работы госучреждений и способствовать внедрению лучших управленческих практик частного сектора. Следует системно выступать за уменьшение административного давления, отмену лишних регуляций и перевод всех возможных процедур в дистанционный формат.

Сейчас, когда Украина совместно с европейскими коллегами разрабатывает дорожную карту реформы публичного управления в рамках процесса вступления в ЕС, бизнес должен максимально приобщиться к ее формированию, а затем и к внедрению. Это уникальная возможность заложить правильные принципы и механизмы, которые сделают государственный аппарат эффективным партнером для бизнеса, а не помехой для его развития.

Следует помнить, что полностью никогда нельзя (и не стоит) отказываться от государственного регулирования – определенная его часть всегда остается необходимой. Но та оставшаяся система должна работать сверхэффективно. Ведь именно бизнес контактирует государственным аппаратом больше всего – почему бы не сделать его качественным? В конечном счете эффективная система публичного управления – это не просто об удобстве для бизнеса. Это о конкурентоспособности по всей стране на глобальном рынке.